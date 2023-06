Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,945 EUR +0,30% (26.06.2023, 12:28)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

254,60 HKD -0,55% (26.06.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

32,55 USD -2,49% (23.06.2023, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die chinesische Regierung verlängere die Steuerbefreiung beim Kauf für NEVs bis 2027. Das dürfte das Wachstum von Elektroautos in China weiter hoch halten. 30 Prozent Zuwachs prognostiziere das Marktforschungsunternehmen Rystad Energy für 2024 und Bocom International habe unter den Automobilherstellern einen klaren Favoriten.Käufer, die zwischen 2024 und 2025 New Energy Vehicles erwerben würden, würden von einer Steuerbefreiung von maximal 30.000 RMB (3.800 Euro) pro Fahrzeugkauf profitieren. Von 2026 bis 2027 würden die Steuerfreibeträge schließlich auf 15.000 RMB (1.910 Euro) pro Fahrzeug halbiert."Die Ausweitung der Kaufsteuerbefreiung übertraf die Markterwartungen und zeugt von der anhaltenden politischen Unterstützung für den NEV-Sektor", so Angus Chan von BOCOM. Der Automobilsektor habe sich in den letzten Monaten stark entwickelt. Chan nenne BYD als einen der Hauptprofiteure und prognostiziere dem Automobilhersteller ein robustes monatliches Umsatzwachstum und einen Anstieg der Verkäufe neuer Modelle. Analyst Chan habe das Kursziel zuletzt auf 309,67 Hongkong-Dollar (HKD) mit der Einstufung "buy" belassen.Die Aussichten für E-Mobilität würden hervorragend bleiben. China als wichtigster Absatzmarkt sollte durch die Kaufsteuerbefreiung noch stärker wachsen. BYD sei top positioniert und sollte profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: