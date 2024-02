Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In China bereits das Maß aller Dinge, habe sich die internationale Expansion - allen voran nach Europa - für BYD als schwierig erwiesen. Rund 16.000 Einheiten habe der neue Branchenprimus 2023 hier ausgeliefert. Nun spitze sich die Lage auf dem hiesigen Markt weiter zu, vonseiten Chinas, der EU und BYDs.Im Oktober sei bekannt geworden, dass die Europäische Union über potenzielle Strafzölle für den Import einiger chinesischer Automarken ermittele. Bereits Ende 2024 könnte die EU die Importzölle auf 15 Prozent erhöhen. Aktuell lägen diese bei zehn Prozent.Wie zu erwarten gewesen sei, sei eine Reaktion aus Fernost nicht ausgeblieben: Im Januar habe Fu Cong, der EU-Botschafter Chinas, in einem Interview erklärt, die Subventionsuntersuchung der Europäischen Union gegen chinesische Elektrofahrzeughersteller sei unfair. Er habe gewarnt, dass ein Handelskrieg bevorstehen könne. Auch vor Regeln zur Überprüfung ausländischer Investitionen, die seiner Meinung "hauptsächlich auf China ausgerichtet" seien, habe Fu gewarnt.Am Mittwoch habe die Volksrepublik nun verkündet, ihre Unterstützung für die E-Autoindustrie zu verstärken, um den Außenhandel der Volksrepublik zu stabilisieren und die Fahrzeuge leichter nach Übersee zu bringen. Insgesamt neun Behörden, darunter das Finanzministerium und das Außenamt, hätten zudem Leitlinien und Handlungsempfehlungen veröffentlicht, um die Auto-Industrie zu stärken. Dazu habe etwa gehört, Forschungs- und Entwicklungszentren im Ausland aufzubauen und mit Unternehmen außerhalb Chinas zu kooperieren. WKN A3C99G ) eingegangen. Darüber hinaus sei bereits 2022 ein Vertrag mit SIXT ( ISIN DE0007231334 WKN 723133 ) über die Lieferung von E-Autos geschlossen worden. Auch eine eigene Fabrik würden die Chinesen derzeit in Ungarn hochziehen.Zudem bepreise BYD seine Fahrzeuge in Europa inzwischen deutlich aggressiver. Nachdem der Autobauer mit deutlich höheren Preisen als in China auf den Markt gegangen sei, seien inzwischen deutliche Rabatte gewährt worden. So würden die Rabatte laut eines-Berichts je nach Modell bis zu 27 Prozent reichen. So etwa bei der Flaggschiff-Limousine Han, bei der der Rabatt rund 19.000 Euro ausmache. BYD reagiere damit auf die schwächere Nachfrage nach und weggefallene Subventionen auf E-Autos. Damit würden die Chinesen den Druck auf die lokalen Autobauer erhöhen, die ihre Stromer nur wenig profitabel oder gar mit Verlust verkaufen würden.Nach China zeichne sich auch in Europa ein intensiver Preiskampf bei den E-Autos ab. BYD sei aufgrund seiner Größe und der Profitabilität sowie der Unterstützung aus China gut gerüstet. Langfristig sehe "Der Aktionär" BYD positiv. Vorerst könnte jedoch die weltweit schwache Nachfrage das Wachstum dämpfen.Anleger sollten bei BYD nicht ins fallende Messer greifen, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 17,50 Euro. Wer in den Zukunftstrend E-Mobilität investieren, dabei aber nicht auf die oft extrem volatilen Einzelwerte setzen wolle, könne zum E-Mobilität Batterie Index des AKTIONÄR greifen. In diesem seien acht aussichtsreiche Unternehmen vertreten, die einen Großteil der Wertschöpfungskette abbilden würden. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link