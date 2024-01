Die Voraussetzungen dafür habe er mit seinem hoch profitablem New Manufacturing geschaffen. Damit könne er den Preishebel ansetzen und mit Dumping die traditionellen Autobauer aus dem Zukunftsmarkt Elektroautos drängen.



Tesla sei Vorreiter in Sachen Elektromobilität und weise trotz der hohen Preisnachlässe noch immer extrem hohe Margen im Vergleich zu vielen anderen Autobauern auf. Hinzu komme, die Revolution im Bereich der Fahrzeugproduktion und Software. Hier müsse Tesla allerdings liefern, vor allem, was seine Full Self-Driving-Software betreffe. Nur so könne Tesla die hohe Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz rechtfertigen.



BYD rolle im Vergleich zu Tesla ständig neue Modelle aus. Den ersten Hingucker habe das Unternehmen mit dem Roll-out des Stromers Han geliefert. Die Limousine verkaufe sich hervorragend. Im SUV-Bereich sei man mit dem Tang positioniert, im mittleren Preissegment habe BYD den Seal und den Dolphin sowie den Atto3. Im Billig-Segment werde der Seagull folgen (Preis unter 25.000 Euro). BYD stärke in schöner Regelmäßigkeit das Produktportfolio, rolle neue Modelle aus und positioniere sich in neuen Marktsegmenten.



Durch den Ausbau des Vertriebs auf dem Überseemarkt habe BYD seit Beginn des 2. Quartals 2022 den Markteintritt in 53 Ländern geschafft. Die Expansion müsse Früchte tragen, um der Aktie wieder neues Leben einzuhauchen.



"Der Aktionär" setzt aktuell auf BYD, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2024)



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,745 EUR +3,21% (11.01.2024, 10:36)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

212,40 HKD +3,81% (11.01.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,30 USD -1,02% (10.01.2024, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Elektroautopionier Tesla sei seit langem einer der großen Lieblinge der Analystengemeinde. Sein Herausforderer aus China, BYD, hole allerdings auf. BYD habe Tesla im vierten Quartal 2023 als weltweit führender Hersteller von Elektroautos vom Thron gestoßen.Zum zweiten Mal in Folge habe BYD im Jahr 2023 die Produktion von Tesla übertroffen. Nachdem der chinesische Herausforderer den Heimatmarkt dominiere, wolle CEO Wang Chuanfu die Expansion vorantreiben. Wie Tesla gehe das Unternehmen über den Verkauf von Autos hinaus und produziere seine eigenen Batterien, Stromspeicher und Chips.Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi habe in einem Bericht vom 2. Januar geschrieben, dass das Jahr 2024 für Tesla "schwierig" aussehe, insbesondere im Hinblick auf die Rentabilität. "Wir glauben, dass immer mehr Investoren beginnen werden, das Wachstumsnarrativ des Unternehmens in Frage zu stellen. Insbesondere da wir glauben, dass Tesla Schwierigkeiten haben wird, die Auslieferungen um 20 Prozent im Jahr 2024 und 2025 zu steigern", heiße es in dem Bericht. Sacconaghi habe hinzugefügt, dass die Margen und der Gewinn pro Aktie von Tesla für das Geschäftsjahr 2024 angesichts der laufenden Kostensenkungen "erheblich" unter dem Konsens liegen würden. Sein Kursziel für die Tesla-Aktie laute 150 Dollar. "Für das Geschäftsjahr 2024 glauben wir, dass Tesla wahrscheinlich niedrigere Margen sehen wird und beim Volumen enttäuschen wird", so der Experte.Auch die HSBC sehe die Aktie von Tesla aktuell negativ. Analyst Mike Tyndall habe Tesla in einer Notiz vom 3. Januar mit "reduce" eingestuft. Das Kursziel laute 146 Dollar. "Während Tesla preislich wettbewerbsfähig bleiben wird, wird die langsamere Einführung von Elektrofahrzeugen anderen Herstellern von Elektrofahrzeugen mehr Zeit geben, sich vorzubereiten und Tesla mit einem härteren Wettbewerb konfrontieren", so HSBC-Analyst Tyndall."So gut Tesla als Hersteller von Elektroautos auch sein mag (auch wenn man nicht mehr die Nummer 1 bei den Stückzahlen ist), glauben wir nicht, dass dies der Grund für die Bewertung ist. Unsere Besorgnis bezieht sich auf die Ungewissheit des Zeitpunkts und der Kommerzialisierung der verschiedenen Ideen von Tesla (Dojo, FSD), aus denen sich ein erheblicher Teil der Bewertung ableitet", habe Tyndall ergänzt.Dojo sei Teslas Supercomputer, FSD beziehe sich auf vollständige Selbstfahrfähigkeiten. Es sei noch nicht lange her, da habe Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas ein extrem positives Bild aufgrund der Dojo-Fantasie gezeichnet.Jonas sehe aufgrund der Künstlichen Intelligenz großes Potenzial für den Elektroauto-Hersteller Tesla. Ziel sei es, mit dem neuen Dojo-Rechner die Videodaten von 5 Millionen an Kunden ausgelieferten Fahrzeugen zu analysieren und damit die FSD-Software weiter zu füttern. Tesla erhoffe sich dadurch, die FSD Version 12 endlich so weit zu bringen, dass damit auch Level 4 im Bereich autonomes Fahren möglich werde.Die HSBC halte dagegen. "Wir glauben, dass sich alles auf der die Zeitschiene nach hinten verschieben wird", habe Analyst Tyndall geschrieben.Für die Experten von Bernstein befinde sich BYD in der Pole Position. Allerdings sei und bleibe das Marktumfeld schwierig. "BYD zeichnet sich durch die beste Kostenstruktur in der Branche aus", habe Eunice Lee geschrieben. "Wir glauben, dass Unternehmen mit einer vorteilhaften Kostenstruktur und der Fähigkeit zur Produktinnovation, um den Wünschen der Verbraucher gerecht zu werden, besser dastehen und sich im Wettbewerb behaupten werden", so Bernstein-Expertin Lee.Bernstein habe auch die Fähigkeit von BYD hervorgehoben, Produkte "schnell zu überarbeiten" und auf den Markt zu reagieren, sowie seine "tragfähige" Exportstrategie. Die BYD-Aktie werde derzeit mit dem 13,5Fachen des Kurs-Gewinn-Verhältnisses für 2024 und dem 10,8Fachen für 2025 gehandelt - nach Ansicht von Bernstein angesichts des Gewinnsteigerungspotenzials von BYD "zu niedrig". Bernstein habe BYD mit "outperform" und einem Kursziel von 334 Hongkong-Dollar (HKD; umgerechnet 39,00 Euro) gestuft.Die HSBC habe zuletzt bei BYD auf steigende Exporte verwiesen, die höhere Margen generieren würden und "wahrscheinlich die nächste Wachstumsphase darstellen würden". Die Analystin Yuqian Ding prognostiziere für 2024 ein Volumen- und Gewinnwachstum von 28 Prozent beziehungsweise 30 Prozent. Analystin Ding habe die BYD-Aktie mit "buy" eingestuft. Das Kursziel laute 356 HKD (umgerechnet 41,50 Euro)."In Zukunft wird BYD eine Matrix bilden, die die Marken BYD, Denza, Yangwang und Fang Cheng Bao bilden. Damit wird die Nachfrage der Nutzer nach Fahrzeugen in allen Dimensionen abgedeckt", sage Analyst Zhang Jing von Phillip Capital. Am Donnerstag habe es eine weitere Kaufempfehlung von Joel Ying von Nomura gegeben. Sein Kursziel für die BYD-Aktie laute 382 HKD oder umgerechnet 44,50 Euro.Seit zehn Jahren wachse der Autoverkauf von Tesla um mehr als 50 Prozent pro Jahr. Das habe es bisher in der Autoindustrie noch nie gegeben. Um das Jahr 2030 wolle Elon Musk jährlich 20 Millionen Autos verkaufen. Doppelt so viel wie der Volkswagen- oder der Toyota-Konzern.