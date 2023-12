Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.301.903 New Energy Vehicles (NEVs) habe BYD im November 2023 verkauft. 31 Prozent mehr als im Vorjahr. Neuer Absatzrekord. Zum Oktober sei das Wachstum, trotz einer Rabattaktion zum Ende des Monats, allerdings relativ flach geblieben. Um nun das Jahresziel zu erreichen, würden weitere Preisnachlässe drohen. Was bedeute das für die Aktie?Inklusive dem November komme BYD im Jahresverlauf auf bisher rund 2,68 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge. Das Jahresziel der Chinesen liege jedoch bei 3 Millionen. Daher müssten sie im Dezember nochmal ordentlich nachlegen, nachdem im vergangenen Monat lediglich 70 NEVs mehr als im Oktober abgesetzt worden seien.Daher komme es nicht allzu überraschend, dass BYD die erst kurz zuvor eingeführten Preisnachlässe auch im Dezember aufrechthalte. Das habe der Autobauer am Freitag auf Weibo angekündigt. Betroffen seien ausgewählte Modelle der Dynasty-Series sowie eines der Ocean-Series. Die Rabatte würden sich auf maximal 20.000 Yuan (rund 2.600 Euro) beim Han EV belaufen. Um diese zu erhalten, sei es in den meisten Fällen jedoch nötig, dass der Käufer sein Verbrennerfahrzeug dafür in Zahlung gebe.Nachdem die letzte Ankündigung von Preisnachlässen zu einem deutlichen Rücksetzer der Aktie geführt habe, hätten sich Anleger nun aber gefasster gezeigt. Nachdem am Freitag in der Spitze ein Minus von 3,7 Prozent zu Buche gestanden habe, habe sich das Papier wiedergefangen und am Montag und Dienstag leicht zugelegt. Das deute darauf hin, dass die Rabatte mittlerweile eingepreist seien.Operativ laufe es bei BYD weiterhin rund. Die Aktie scheine einen Boden gefunden zu haben. Der Rücksetzer bietet eine gute Chance zum (Nach-)Kaufen, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. Stopp bei 24,00 Euro beachten. (Analyse vom 05.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: