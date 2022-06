Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.06.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Aktie des Elektrofahrzeug- und Batterieherstellers BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) kann sich in dem in den vergangenen Monaten schwächelnden Umfeld im Reich der Mitte erfolgreich entziehen, so Felix Schröder, Produktmanager bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.Die meisten Marktteilnehmer würden das Unternehmen, deren Firmennamen BYD eine Abkürzung für "Build Your Dreams" darstelle, mit Elektrofahrzeugen assoziieren. Hier sei das Unternehmen Marktführer in China. Das sei jedoch nur eine Seite der Medaille. Denn gleichzeitig gehöre BYD zu den weltweit führenden Zulieferern im Bereich Elektromobilität und beliefere seit März 2020 auch andere Branchengrößen mit Komponenten für den Antriebsstrang, Lichttechnik und mit Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus. Damit baue sich das Unternehmen ein zusätzliches Standbein auf.Dies scheine sich jetzt auszuzahlen. BYDs Executive Vice President Lian Yubo habe vor einigen Tagen verkündet, dass BYD bald seine Blade-Batterie, eine im Vergleich zur Konkurrenz weniger sperrige Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterie, an den Elektrofahrzeughersteller Tesla liefern werde. Diese solle besonders bei der Lebensdauer überzeugen: BYD nenne hier 1,2 Millionen Kilometer oder 3.000 Ladezyklen. Das sei ein großer Schritt, schließlich stelle Tesla mit dem Hochlauf seiner Gigafactory viele Konkurrenten bei den Produktions- und Absatzzahlen in den Schatten.Anders als zuletzt bei den chinesischen Technologie-Aktien zu beobachten, stehe die Regierung der Elektromobilität wohlgesonnen gegenüber. Bis zum Jahr 2035 möchte China im Bereich Elektromobilität eine international führende Stellung einnehmen. Im Inland sollten alle öffentlichen Verkehrsmittel vollständig elektrifiziert werden. Darüber hinaus sollten Elektrofahrzeuge die Mehrheit der Neuwagenverkäufe ausmachen. Brennstoffzellen und autonome Fahrzeuge sollten kommerziell verfügbar sein und eingesetzt werden. Eines der Hauptziele sei es, bis 2025 einen Kraftstoffverbrauch von 12 kWh/100 km für Elektrofahrzeuge zu erreichen. 20% der Fahrzeugverkäufe sollten auf Elektrofahrzeuge entfallen. BYD habe sich für diese epochalen Veränderungen mit seiner "7 + 4"-Strategie positioniert. Diese umfasse sieben Kernsegmente (Personenkraftwagen, Busse, Taxis, Reisebusse sowie Logistik-, Bau- und Sanitärfahrzeuge) und vier Nischen-Bereiche (Lagerlogistik, Bergbau, Flughäfen und Seehäfen). Im PKW-Bereich konzentriere sich BYD in erster Linie auf den chinesischen Markt, nur ein kleiner Teil werde nach Übersee verkaufe.Vor allem im Bereich Elektrobusse für den öffentlichen Nahverkehr gehöre BYD auch international zu den führenden Anbietern, wobei der chinesische Branchenprimus Ende 2021 weltweit rund 70.000 Elektro-Busse ausgeliefert habe. Auch die Deutsche Bahn-Tochter DB Regio Bus gehöre zum Kundenkreis von BYD und setze bei der Elektrifizierung seiner Bus-Flotte auf die Expertise von BYD in diesem Segment. Den bislang größten E-Bus-Auftrag in Europa habe BYD von Keolis aus den Niederlanden erhalten, wobei hier seit Ende 2020 mittlerweile mehr als 246 E-Busse von BYD im ÖPNV eingesetzt würden. Damit adressiere BYD einen vielversprechenden Wachstumsmarkt, der laut einer Erhebung von Global Market Insights zwischen 2022 und 2028 durchschnittlich um mehr als 10% pro Jahr zulegen werde. Volkswagen überholt und avanciere damit zum drittgrößten Autohersteller der Welt. BYD biete also weiterhin viel Wachstumsfantasie.Die Aktie besticht derzeit mit relativer Stärke und steuert auf den Big-Picture-Breakout zu, so Felix Schröder von der DZ BANK zu BYD. (Analyse vom 15.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: