Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,39 EUR +0,48% (05.10.2023, 18:34)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

240,40 EUR -1,23% (16.10.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (16.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Wie Bloomberg kürzlich berichtet habe, erwäge BYD den Kauf von Lithium-Bergbauanlagen in Brasilien. Stella Li, die Amerika-Chefin des chinesischen Konzerns, habe in einem Interview erklärt, der Autobauer möge jede verfügbare und erschwingliche Ressource kaufen, solange sie wettbewerbsfähig sei. Gleichzeitig wolle man allerdings auch einige Bergbaubetriebe in Brasilien besitzen.Vor einigen Monaten sei bereits bekannt geworden, dass BYD im Norden Brasiliens sein erstes Elektroauto-Werk außerhalb Asiens errichten werde, um die Produktion außerhalb der Heimat anzukurbeln. Neben der Autoproduktion solle dort zudem eine Anlage zur Verarbeitung von Lithium und Eisenphosphat hochgezogen werden. Die Investition hierfür werde sich auf rund 3 Mrd. BRL (Brasilianische Reals, umgerechnet rund 560 Mio.) Euro belaufen.BYD fertige neben NEVs auch die Batterien für diese und verfüge über eine der führenden Technologien. Bei der Blade-Batterie des Konzerns handele es sich um eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die durch hohe Sicherheit und Energiedichte besteche. Angesichts des schnell schnellen Absatzwachstums würde die Versorgung mit den beiden Rohstoffen daher durchaus Sinn ergeben. Insbesondere Lithium sei bei der Transformation zur Elektromobilität unverzichtbar und die Nachfrage habe deutlich angezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: