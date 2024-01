Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Autobauer BYD habe Tesla im Schlussquartal 2023 als größter Anbieter von Elektroautos überholt. Und Experten würden davon ausgehen, dass die Chinesen auch darüber hinaus die Spitzenposition einnehmen würden. BYD gebe in jedem Fall weiter Gas und wolle nun sein erstes Elektroautowerk außerhalb Asiens bauen.Dieses solle für insgesamt drei Milliarden Reais (rund 563 Millionen Euro) in Brasilien errichtet werden. Das habe der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva über die Plattform X, ehemals Twitter, mitgeteilt.Einem Bericht der brasilianischen Zeitung "O Globo" zufolge sollten die Arbeiten in dem Werk in der Stadt Camaçari im Bundesstaat Bahia im Nordosten des Landes bereits in der kommenden Wochen starten. Geplant sei, zunächst pro Jahr 150.000 Fahrzeuge zu bauen, schreibe "O Globo" unter Berufung auf den Präsidenten von BYD Brasilien, Tyler Li. Bisheriger Eigentümer sei der US-Autobauer Ford gewesen. Das Werk sei allerdings 2021 geschlossen worden. "Dies sind Investitionen in die Zukunft Brasiliens und in den Übergang zu moderneren, weniger umweltschädlichen Autos", so Lula.BYD sei aufgrund der vergleichsweise weit vorangeschrittenen Expansion wohl die größte Bedrohung für Tesla. Dementsprechend positiv seien die Aussichten für das Unternehmen.Für den "Aktionär" zählt die BYD-Aktie zu den spannendsten der Branche. Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel. Tesla indes müsse kräftig Gas geben - sowohl beim Zahlenwerk als auch technologisch. Auch charttechnisch sei die Aktie von Tesla klar angeschlagen. (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link