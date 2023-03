Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,77 EUR +0,66% (02.03.2023, 11:35)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

223,20 HKD -0,53% (02.03.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der neue Handelsmonat starte mit Verunsicherung und gedrückter Stimmung. Weiter im Fokus stehe die Entwicklung des Zinsniveaus und der Inflationen für die Anleger. Gegen den Trend habe sich zumindest in dieser Handelswoche die BYD-Aktie zeitweise stemmen können. Diese Marken seien jetzt für den weiteren Kursverlauf wichtig.Der chinesische Autobauer BYD bekomme viel Lob - zuletzt habe sich sogar Warren Buffetts rechte Hand Charlie Munger mit einer Art Liebeserklärung zu der Aktie geäußert. Kein Wunder, der Konzern strebe auf immer neue Märkte und breche Absatzrekorde wie am Fließband.Allerdings sei der Februar für Anleger enttäuschend, denn der Titel sei nach dem Mehrmonatshoch bei 267,80 Hongkong-Dollar (HKD) kontinuierlich gefallen und habe inzwischen 21 Prozent an Wert verloren. Hoffnungsträger der Bullen sei jetzt die Unterstützung am GD100 bei 206,90 HKD. Etwas tiefer fungiere die psychologisch wichtige 200-HKDMarke ebenfalls als starker Support.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: