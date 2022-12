Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (14.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Letzte Woche habe sich BYD-Vize-Präsidentin Stella Li in einem Interview mit "Bloomberg" zu den Verkäufen von Warren Buffetts Berkshire Hathaway geäußert. Buffett sei weiterhin überzeugt vom Autobauer. Gewinnmitnahmen seien natürlich. Ungeachtet davon habe Buffetts Investmentvehikel nun erneut Aktien verkauft. Was bedeute das für die Anleger?Konkret habe sich Berkshire Hathaway einer Mitteilung vom Dienstag zufolge von weiteren 1,3 Millionen in Hongkong gelisteten BYD-Aktien getrennt. Der Verkauf habe dem Unternehmen umgerechnet rund 32 Millionen Euro eingebracht. Seit dem ersten Verkauf im August habe Buffett nun mehr als ein Viertel seiner ursprünglichen Beteiligung verkauft. Berkshire halte aktuell noch 14,95 Prozent an BYD.Etwas überraschend sei die Nachricht gekommen, da sich Li erst letzten Dienstag zu Buffett geäußert habe. Buffett liebe BYD und das Management, so die Vizepräsidentin. Die Investmentlegende werde immer der größte Unterstützer des Unternehmens sein. Zudem sei es logisch, dass er einen Teil seiner Gewinne mitnehme. Damit habe die Managerin durchaus recht, immerhin sitze Berkshire seit dem Einstieg im September 2008 auf einem Gewinn von über 2.000 Prozent.Während das Bekanntwerden der ersten Verkäufe im August und September noch zu heftigen Kursabschlägen geführt habe, würden Anleger die Situation nun gelassener nehmen. Das Minus am Dienstag habe bei rund einem Prozent gelegen.BYD sei stark aufgestellt, außerdem würden sich durch die Expansionen größere Wachstumschancen als bei Autobauern bieten, die bereits weltweit aktiv seien.BYD ist und bleibt unter den E-Autobauern erste Wahl, so Julian Weber von "Der Aktionär". Einzig das China-Risiko trübe die Aussichten etwas. (Analyse vom 14.12.2022)