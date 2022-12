Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,38 EUR -2,25% (19.12.2022, 16:48)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Bei BYD sei in diesem Jahr fast alles wie geplant gelaufen. Seitdem der Konzern die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor im März eingestellt habe, seien neun Absatzrekorde in Folge gefolgt. Da der Autobauer nun auch neue Märkte beackere, sei auch weiterhin mit einem soliden Wachstum zu rechnen. Zuletzt habe mit Brian Luo ein Mitglied des Managements über den aktuellen Stand bei BYD informiert.Auf einer Medienveranstaltung habe der stellvertretende Manager für Markenführung erklärt, dass BYD seit Beginn des Exports nach Norwegen im vergangenen Mai Autos in inzwischen 35 Länder außerhalb Chinas verkauft habe. Inzwischen verkaufe man Autos in Norwegen, Neuseeland, Singapur, Brasilien, Costa Rica und Kolumbien. In den ersten drei Quartalen des Jahres sei BYD auf 22.000 exportierte Fahrzeuge gekommen. 2023 solle dieser Wert deutlich ansteigen.Auch anderweitig bemühe sich der Konzern um Wachstum. So habe Luo die Pläne für eine neue Automarke bestätigt. Unter dieser würden professionelle und personalisierte Fahrzeuge angeboten. Der Launch erfolge 2023.BYD versuche mit allen Mitteln auf Wachstumskurs zu bleiben. Blicke man auf die jüngere Vergangenheit, sollte das dem Unternehmen auch weiterhin gelingen. BYD ist und bleibt unter den E-Autobauern erste Wahl, so Weber. Die Verkaufszahlen würden steigen und BYD agiere - was die Wertschöpfungskette betreffe - extrem clever.Julian Weber von "Der Aktionär" rät Anlegern bei der BYD-Aktie investiert zu bleiben! (Analyse vom 19.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link