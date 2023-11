Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Ende letzter Woche habe BYD einen weiteren großen Meilenstein erreicht. Wie der chinesische Autobauer mitgeteilt habe, sei am Freitag das sechsmillionste New Energy Vehicle des Konzerns vom Band gelaufen. Das sei bisher noch keinem Autobauer gelungen. Ebenfalls am Freitag habe BYD die Verkaufspreise einiger Modelle reduziert und damit Zweifel bezüglich der Nachfrage geschürt. Anleger hätten sich jedenfalls besorgt hinsichtlich weiterer Preisnachlässe gezeigt. Die Aktie habe am Freitag 5,5% verloren und notiere auch am Montag rund 2,7% tiefer.Entsprechend bemüht habe sich BYD daher auch gegeben, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wie der Autobauer erklärt habe, seien die Nachlässe eine Werbeaktion, die ausschließlich auf den November begrenzt seien. Zweck der Aktion sei es zudem, den Übergang von Verbrennungs- zu Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.Der Rücksetzer infolge der Preissenkungen komme wenig überraschend. Ähnliches habe sich bereits bei Tesla und anderen Autobauern gezeigt. Jedoch schienen die Nachfragesorgen bei BYD überzogen, schließlich habe der Konzern in den vergangenen Monaten regelmäßig Absatzrekorde verzeichnet. Sobald sich die Aktie stabilisiere, biete der Rücksetzer eine gute Möglichkeit zum Nach(-kaufen). Investierte Anleger sollten den Stopp bei 24 Euro beachten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2023)