Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,585 EUR +1,76% (19.07.2023, 16:37)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent zugelegt. In China habe die Wachstumsschwäche aktuell das Geschehen gedämpft. Bei der BYD-Aktie würden die Bullen ebenfalls auf dieses wichtige Zeichen warten.BYD lege eine atemberaubende Wachstumsgeschwindigkeit an den Tag. Nach ersten vorläufigen Zahlen des Konzerns werde der Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte zwischen 10,5 und 11,7 Milliarden Yuan (umgerechnet bis zu 1,46 Milliarden Euro) liegen. Das gute Ergebnis sei laut der Citi auf eine strenge Kostenkontrolle und einen Rückgang der Rohstoffpreise zurückzuführen. Analyst Jeff Chung bleibe für die BYD-Aktie extrem optimistisch.Anleger seien ebenfalls erfreut über das starke Wachstum und die Aktie klettere in den vergangenen Monaten weiter in die Höhe. Nach einer schwächeren Phase bis Ende Juni sei der Kurs bis an den Support am GD50 bei 250-Hongkong-Dollar (HKD) abgesackt. Im Juli würden die Bullen nun wieder angreifen und hätten ein starkes Aufwärtsmomentum erzeugt. Gute Voraussetzungen für den anstehenden Test des Widerstandes bei 272 HKD. Gelinge der nachhaltige Ausbruch, wäre das ein wichtiges Zeichen und damit öffnet sich der Weg bis an die psychologisch wichtige 300-HKD-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: