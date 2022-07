Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In China steige die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder an. Damit wachse die Angst, dass die chinesische Regierung erneut harte Lockdowns ausrufen könnte. Die Aktie von BYD setze das unter Druck. Selbst ein positives Rating eines Analysten komme dagegen nicht an. Für Anleger würden jetzt diese Marken in den Fokus rücken.Weil in China die Zahl der Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit Ende Mai angestiegen sei, wachse an den Börsen die Angst vor möglichen Lockdowns. Die BYD-Aktie habe zum Wochenauftakt in Hongkong rund 4,4 Prozent verloren.Damit sei die positive Einschätzung von Jing Zhang, einem Analysten von Phillip Securities, verpufft. Zhang habe das Rating der Aktie von "accumulate" auf "buy" mit einem Kursziel von 399 Hongkong-Dollar (HKD) erhöht. Er sehe demnach rund 30 Prozent Potenzial.Nachdem die Aktie es nicht geschafft habe, das Allzeithoch bei 333 HKD zu überbieten, sei ein Test der Supportzone im Bereich zwischen 285 und 300 HKD wahrscheinlich. Darunter sichere zudem der GD50 bei 279 HKD ab.Anleger bleiben dabei, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 11.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link