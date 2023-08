Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (25.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am 28.August werde chinesische Autobauer seine Zahlen für die ersten sechs Monate veröffentlichen. Diese sowie der Ausblick des Managements auf die nächsten Monate dürften die weitere Richtung der BYD-Aktie bestimmen. Die Erwartungen seien hoch: BYD habe bereits einen vorläufigen Nettogewinn von 10,5 bis 11,7 Mrd. Yuan für die ersten sechs Monate bekannt gegeben. Das Unternehmen habe im zweiten Quartal eine Rekordzahl von Autos verkauft und VW als Chinas meistverkaufte Automarke überholt.BYD lege eine atemberaubende Wachstumsgeschwindigkeit an den Tag. Was die Expansion angehe, so werde BYD sicherlich nicht gleich zu Beginn große Marktanteile in Europa erobern, jedoch steige die Sichtbarkeit. Die Konsumenten würden Stück für Stück begreifen, dass die chinesischen Autohersteller v.a. im EV-Segment eine hohe Qualität sowie innovative Softwarelösungen an den Tag legen würden. Aus charttechnischer Sicht sei die BYD-Aktie aber angeschlagen. Die letzten Konjunkturdaten aus China hätten die Märkte auf Talfahrt geschickt.Als Unterstützung werde die Marke von 217 HKD (Hongkong-Dollar) wichtig. Falle diese, rücke die Marke von 209 HKD in den Fokus. Im diesem Bereich könnten Anleger auch wieder erste Positionen eingehen. Ein weiteres Kauflimit könne bei 190 HKD (umgerechnet 22,50 Euro) platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2023)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:26,635 EUR +0,81% (25.08.2023, 16:24)