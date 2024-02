Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

22,46 EUR -0,75% (19.02.2024, 18:39)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

186,40 HKD -1,89% (19.02.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,36 USD +3,44% (16.02.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Die beiden chinesischen Autohersteller XPeng und Geely würden davon ausgehen, dass der Wettbewerb in diesem Jahr besonders brutal sein werde. Im Fokus stehe dabei vor allem der Preiskampf. Trotz diesem müssten sowohl die Qualität als auch die Marge noch stimmen. Gerade letztere habe jüngst sogar die Aktie des Branchenprimus BYD stark unter Druck gebracht.He Xiaopeng, Gründer und CEO von XPeng, habe gesagt, dass 2024 angesichts des harten Wettbewerbs auf dem Markt möglicherweise die "erste K.o.-Runde" für chinesische Automobilhersteller sein könnte. Auch Geely-CEO Gan Jiayue habe gesagt, es werde ein weiteres Jahr heftiger Rivalität in Bezug auf Preise, Produkte und Dienstleistungen.XPeng wolle in diesem Jahr ein Modell auf den Markt bringen, das zwischen 42.000 und 20.840 Dollar kosten solle. Zudem plane man in den nächsten drei Jahren etwa 30 Modelle einzuführen oder zu aktualisieren, so der CEO. Dafür sollten in den nächsten zwölf Monaten etwa 4.000 Mitarbeiter eingestellt werden und rund 486 Millionen Dollar in die Forschung und Entwicklung von KI-Technologien investiert werden."Dieses Jahr markiert das zehnte Jahr für Xpeng, und wir streben an, unsere Leistung mehr als zu verdoppeln", so He. "Wir müssen alle organisatorischen Mängel angehen und den Weg des hochwertigen Betriebs einschlagen."Die Ankündigungen von XPeng und Geely würden zeigen, dass der Preiskampf auf dem chinesischen Markt in diesem Jahr in eine neue härtere Runde gehen dürfte. BYD sollte aufgrund seiner Marktführerschaft und besserer Skaleneffekte die besten Chancen haben als Gewinner aus dem Wettstreit hervorzugehen."Der Aktionär" rät deshalb bei der BYD-Aktie zum Kauf, während Anleger bei Geely und XPeng an der Seitenlinie bleiben sollten, so Michael Diertl. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link