Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Montag habe BYD die vorläufige Gewinnschätzung für das letzte Jahr veröffentlicht, mit denen der Autobauer seine Anleger nicht habe zufriedenstellen können. Im Schatten der Mitteilung seien Aussagen des Managements zu Chinas E-Automarkt beinahe untergegangen. Diese dürften den Druck auf die Aktie nochmals erhöht haben.Konkret habe Yunfei Li zum Wochenauftakt gesagt, dass sich der Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für E-Autos in den nächsten zwei bis drei Jahren weiter verschärfen werde. Li, der bei BYD für Markenmanagement und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sei, habe erklärt, der harte Wettbewerb habe in den letzten zwei Jahren zu den weltweit niedrigsten Preisen für Stromer geführt. Er gehe davon aus, dass dieser Prozess unvermeidlich sei und noch einige Jahre andauern dürfte.Aufgrund großer Bemühungen der chinesischen Regierung - etwa mittels Subventionen - habe sich der Wettbewerb mit zahlreichen Start-ups drastisch verschärft. Viele dieser Marken, die nicht in der Lage seien, auf dem Markt zu konkurrieren, würden am Ende jedoch wieder verschwinden, so Li. Der Manager erwarte aber auch, dass BYD zu den wenigen Autobauern gehören werde, die in einem solchen Umfeld Geld verdienen könnten. Das sei größtenteils auf die hohe Kontrolle über die Lieferketten sowie das breite Angebot in allen Preissegmenten zurückzuführen.Die tiefe vertikale Integration bei BYD - der Konzern verfüge über Lithium-Projekte, fertige unter anderem Akkus und Chips selbst - sorge für eine hohe Kostenkontrolle des Konzerns. Damit habe der Autobauer bei den Preisen mehr Spielraum als die Konkurrenz. Das zeige sich auch am Q4 des letzten Jahres, in dem BYD trotz Nachlässen als einer der wenigen E-Autobauer Chinas profitabel wirtschaftet habe.Langfristig betrachtet sieht "Der Aktionär" daher weiterhin Potenzial, so Julian Weber. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link