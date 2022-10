Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (06.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe zuletzt glänzende Zahlen geliefert. Der E-Autobauer habe im September 201.259 New Energy Vehicles (NEVs) ausgeliefert. Das habe den siebten Rekordmonat in Folge bedeutet. Die BYD-Aktie habe einen Satz nach oben gemacht. Wie gehe es weiter?Der Elektroautohersteller zeige weiterhin eine extrem starke Dynamik bei den Verkaufszahlen. Das sollte anhalten: BYD erschließe regelmäßig neue Märkte und weitere Elektromodelle seien in der Pipeline, die bald ausgerollt würden.Ohnehin zeige das chinesische EV-Segment weiterhin eine sehr positive Entwicklung. Unter anderem würden lokalen Anbieter im Vergleich zu den westlichen großen Automobilherstellern eine höhere Innovationskraft unter anderem bei der Software aufweisen."BYD ist der größte chinesische EV-Hersteller mit einer der steilsten Wachstumskurven. Wir erwarten, dass BYD durch Neueinführungen hohe Stückzahlen nach Europa liefern könnte, insbesondere im Falle eines nachlassenden Schwungs in China", schreibe Analyst Patrick Hummel von der UBS.Das Chartbild helle sich erst durch das Überschreiten des Bereichs zwischen 206,13 Hongkong-Dollar und 208,83 Hongkong-Dollar wieder auf. Fundamental sei die Story intakt.Mutige wagen bei Kursen von umgerechnet 26,25 Euro eine Spekulation, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Sollte die BYD-Aktie doch noch einmal abkippen, könne die Position peu a peu ausgebaut werden. (Analyse vom 06.10.2022)