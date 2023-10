unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.3 Mio. Autos habe BYD für dieses Jahr als Absatzziel ausgegeben. Ambitioniert, allen voran mit Blick auf die Vorjahreszahlen: Rund 1,9 Mio. Einheiten brachte der chinesische Konzern 2022 an den Mann gebracht. Im September habe BYD jedoch einen weiteren Meilenstein erreicht und könnte sich damit auf Zielkurs gebracht haben. Mit den 287.454 im September ausgelieferten New Energy Vehicles (dazu würden Plug-in-ybride und reine Stromer gehören) habe BYD nicht nur einen neuen Rekord markiert, sondern durchbrach auch die Schallmauer von 2 Mio. im laufenden Jahr abgesetzten Autos. Gegenüber dem Vorjahr hätten die September-Auslieferungen damit um knapp 43% zugelegt.Zum August habe das Wachstum rund 4,8% betragen. Wachse BYD bis zum Jahresende in diesem Tempo weiter, würde der Konzern auch das Auslieferungsziel für 2023 erreichen. Stand jetzt würden dem Autobauer noch rund 920.000 Einheiten fehlen.BYD befinde sich auf Kurs. Die Auslieferungszahlen würden dynamisch steigen. Langfristig verspreche v.a. die internationale Expansion Erfolg. Mit zunehmender Sichtbarkeit könnten sich potenzielle Kunden auch mehr und mehr von der Qualität der Autos überzeugen und die Nachfrage dürfte so Stück für Stück zulegen. Außerdem überzeuge der Konzern mit starken Technologien und hoher Wertschöpfungstiefe. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich für die BYD-Aktie, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2023)