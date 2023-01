Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,40 EUR +1,78% (23.01.2023, 21:33)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

226,40 HKD -0,09% (20.01.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (23.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Automobilkonzern BYD habe jüngst einen weiteren Auftrag aus Spanien an Land gezogen. Statt seiner schnittigen Elektroautos, mit denen die Chinesen das Model 3 und Model S von Tesla herausfordern würden - gehe es dabei jedoch um die Elektrobusse von BYD. Diese sollten zukünftig in einem Vorort von Madrid zum Einsatz kommen. Die Aktie bahne sich derweil ihren Weg weiter nach oben.Konkret habe BYD in der vergangenen Woche einen Auftrag über die Lieferung von 15 Elektrobussen erhalten. Diese seien von Empresa de Blas y Cia, einer spanischen Tochtergesellschaft des britischen Verkehrsunternehmens Arriva, bestellt worden.Die Auslieferung der E-Busse sei für das Jahr 2023 geplant. Fortan sollten die Fahrzeuge dann in Alcorcón, einem Vorort von Madrid, verkehren.Bei BYD laufe es weiter rund, vor allem die E-Busse des Unternehmens würden in Europa reißenden Absatz finden, die Expansion verlaufe augenscheinlich nach Plan. Aus Sicht des AKTIONÄR bleibt die Aktie für Langfristanleger unter den E-Auto-Herstellern die erste Wahl. Kurzfristig orientierte Trader können sich derweil an diesen Fahrplan halten, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 23.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: