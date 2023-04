unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (12.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.An einem insgesamt eher schwachen Tag für in Hongkong gelistete Aktien habe BYD mit rd. 2,3% überproportional verloren. Hinter der Schwäche stecke Warren Buffett, der über seine Holding Berkshire Hathaway erneut die Position am chinesischen Autobauer verkleinert. Anleger sollten dennoch die Ruhe bewahren.Konkret habe die Investorenlegende Buffett am 31. März rund 2,5 Mio. BYD-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 217,67 HKD (Hongkong Dollar) verkauft. Mit dem Verkauf habe Berkshire Hathaway so insgesamt rund 540 Mio. HKD oder umgerechnet 63 Mio. Euro eingenommen. Es sei bereits die zehnte Reduktion der BYD-Position seit letztem August gewesen. Berkshire Hathaway halte nun noch 10,9 statt ursprünglich 19,9% der Anteile des Autobauers. Damit sei das Investmentvehikel von Buffett jedoch weiterhin der größte BYD-Aktionär.Anleger sollten sich trotz der Verkäufe keine Sorgen machen. Buffett, der BYD bereits seit 2008 in BYD investiert sei, sitze immerhin auf einem Gewinn von über 2.000%, weshalb Gewinnmitnahmen nur logisch seien. Zudem entwickele sich das operative Geschäft bei BYD wieder positiv. Sowohl bei den Absatzzahlen als auch bei der Profitabilität habe der Autobauer zuletzt wieder zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU