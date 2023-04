Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (14.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Einmal mehr habe Star-Investor Warren Buffett mit seiner Investmentholding Berkshire Hathaway den Anteil an BYD reduziert. Und dennoch sei er voll des Lobes, was die Entwicklung des Elektroauto-Herstellers angehe.Buffett habe am 31. März rund 2,5 Millionen BYD-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 217,67 Hongkong Dollar verkauft. Es sei bereits der zehnte Anteilsverkauf der BYD-Position seit August 2022 gewesen.Berkshire Hathaway halte aktuell noch 10,9 statt ursprünglich 19,9 Prozent der Anteile an BYD. Dennoch bleibe Buffett mit seiner Investmentholding noch immer größter Aktionär von BYD.Der Anteilsverkauf sei nichts Außergewöhnliches. Schließlich sitze Buffett mit seinem Investmentvehikel Berkshire Hathaway auf einem dicken Gewinn. Gewinne zu realisieren nach einem derart hervorragenden Lauf von BYD sei menschlich und sinnvoll. "Wir werden etwas mit dem Geld machen, bei dem ich mich besser fühle", habe der Vorsitzende und Vorstandsvorsitzende von Berkshire Hathaway über BYD in einem Interview mit CNBC in Tokio gesagt.Berkshire habe es nicht eilig, diese Beteiligung weiter zu reduzieren, so der Star-Investor.Aus charttechnischer Sicht stehe die Aktie vor der Entscheidung. "BYD ist zuletzt an der wichtigen Hürde der 200-Tage-Line nach unten abgeprallt. Die Volatilität bleibt bei BYD gegeben. Der primäre Fokus ist kurzfristig abwärts (213,40 HKD) gerichtet. Nach oben deckelt die 200-Tage-Linie bei aktuell 226,84 HKD massiv", so Martin Utschneider von Donner & Reuschel.BYD habe mit der Vorlage der Zahlen für das Jahr 2022 und den Auslieferungen für Q1 die Nerven der Anleger und Analysten zuletzt beruhigt. Zuletzt hätten die Bank of America, Barclays und Nomura ihre Kaufempfehlung erneuert.Auf lange Sicht stimme jedoch das operative Geschäft mit starken Wachstumsraten, hoher Wertschöpfungstiefe und spannender Expansionsstrategie zuversichtlich. Aus charttechnischer Sicht habe die Aktie Unterstützung von der 100-Tage-Linie bekommen. Jetzt gelte es, die 200-Tage-Linie bei 226,84 Hongkong-Dollar wieder zu knacken. (Analyse vom 14.04.2023)