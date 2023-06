Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,215 EUR -1,53% (27.06.2023, 10:54)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Wie kürzlich bekannt geworden sei habe Warren Buffett über die Berkshire Hathaway Holding erneut ein BYD-Aktien-Paket in Höhe von rund 86 Millionen US-Dollar verkauft. Damit habe Buffett die Beteiligung von ursprünglich 9,21 Prozent auf nunmehr 8,98 Prozent verringert.Buffett sei seit 2008 Anteilseigner bei BYD und dürfte damit mehr als 2000 Prozent verdient haben. Die logische Konsequenz daraus sei, dass der Investor Gewinne mitnimme und in andere lukrative Firmen investiere. Zuletzt habe Buffett seine Beteiligung an den fünf alteingesessenen japanischen Handelshäusern Itochu, Marubeni, Mitsui und Sumitomo von 7,4 Prozent auf nunmehr 8,5 Prozent erhöht.Seit August habe die Investmentlegende mehr als zehn Verkaufstransaktionen in BYD vorgenommen. Der Großteil der Verkäufe sei marktschonend durchgeführt worden und hätten in den meisten Fällen keinen Impact auf das Kurgeschehen bei BYD gehabt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: