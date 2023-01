Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,905 EUR +3,81% (11.01.2023, 14:58)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Er habe es erneut getan: Star-Investor Warren Buffett habe über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway zu Beginn des Jahres ein weiteres Aktienpaket an BYD veräußert. Es sei bereits der siebte Verkauf in den vergangenen sechs Monaten. Doch anders als bei den ersten Verkäufen würden Anleger nun entspannt auf die Nachrichten reagieren.Insgesamt habe Berkshire am 3. Januar rund 1,1 Millionen Anteile des chinesischen E-Autobauers zu einem Kurs von 191 Honkong Dollar abgestoßen. Damit liege die Beteiligung an BYD nun nur noch bei knapp unter 14 Prozent.Während Buffetts Verkäufe im August und September noch zu starken Kursabschlägen geführt hätten, hätten die Börsianer auf die jüngsten Veräußerungen entspannt reagiert. Das nach Bekanntwerden der Transaktion am Montag entstandene Minus von fast drei Prozent habe die Aktie noch im Tagesverlauf wieder aufgeholt.BYD ist und bleibt unter den Elektroauto-Herstellern erste Wahl, so Julian Weber von "Der Aktionär". Langfristig stimme die Richtung. Charttechnisch gelte es für die Aktie die am Mittwoch mit einem Plus von fünf Prozent überwundene Marke von 210 Hongkong Dollar (HKD) nachhaltig zu verteidigen. Aktuell werde der Titel für 217 HKD gehandelt. (Analyse vom 11.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link