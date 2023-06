Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BYD: Während der E-Autobauer in Deutschland angreifen will, schwächelt der Heimatmarkt - AktienanalyseDer chinesische Elektroautoriese BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) will seine Marktanteile in Deutschland kräftig ausbauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Wir wollen mittelfristig schon rund fünf bis zehn Prozent in dem Elektrosegment haben", habe der Vertriebschef für Deutschland, Lars Pauly gesagt. Einen Zeitpunkt habe er nicht genannt. Derzeit sei er mit dem Aufbau der Vertriebsstrukturen beschäftigt. Das Endkundengeschäft laufe seit Anfang 2023. Bis Ende Mai seien laut Kraftfahrt-Bundesamt 165 BYD-Autos zugelassen worden. Insgesamt seien es in Deutschland seit Jahresbeginn 1,1 Mio. Stück gewesen.BYD habe 2022 weltweit 550.000 Elektroautos verkauft, davon 440.000 in China. Damit habe der VW-Rivale der Wolfsburger Kernmarke erstmals seit 2008 die Marktführerschaft im Reich der Mitte abgeluchst. Autoexperten zufolge seien chinesische Hersteller führend bei Batterietechnik oder dem autonomen Fahren. Allerdings gebe es auch Skepsis zu den Chancen der neuen Wettbewerber, auf etablierten Märkten Fuß zu fassen. Im gesamten Jahr 2022 habe der Marktanteil chinesischer Marken wie Nio oder MG Roewe in Deutschland lediglich bei 0,9 Prozent gelegen. Dennoch müsse man Unternehmen wie BYD, das 1995 als Batterieproduzent gestartet sei, allein technologisch langfristig ernstnehmen, habe Pauly gesagt.In Deutschland schiele BYD vor allem auf preissensible Kundschaft. Man wolle ein "erreichbares Elektrofahrzeug" anbieten und in Preissegmenten unterwegs sein, "wo andere vielleicht mittel- bis langfristig nicht aktiv sein werden". Eine spannende Strategie. Doch da der Hauptmarkt China derzeit schwächelt, sollten Anleger zu Teilschutzinvestments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/20223)Börsenplätze BYD-Aktie: