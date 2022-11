Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,885 EUR +5,87% (30.11.2022, 12:29)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.In China sei der E-Autobauer BYD bereits eine feste Größe. Fast ausschließlich auf dem heimischen Markt setze der Konzern so viele New Energy Vehicles (NEVs) ab, dass es für den Titel des größten NEV-Herstellers der Welt genügt habe. International sei man hingegen eher unbekannt, arbeite jedoch daran das zu ändern.Bereits aktiv sei BYD in Australien und Norwegen. Im Laufe des Jahres seien zudem Vorstöße auf neue Märkte unternommen oder zumindest angekündigt worden. So sollten die Autos künftig auch in Japan, Thailand, Brasilien und einigen Ländern der EU angeboten werden. Dazu gehöre auch Deutschland, wo BYD bereits einen Vertrag über die Lieferung von 100.000 Fahrzeugen an den Autovermieter SIXT (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133) verkünden konnte.Der nächste Vorstoß solle nun auf den mexikanischen Markt erfolgen, wie der Konzern am Dienstag angekündigt habe. Über acht Händler wolle BYD ab nächstem Jahr den SUV Tang und die Flaggschiff-Limousine Han verkaufen. Gegenüber "Reuters" habe ein Vertreter des Unternehmens erklärt, dass man hoffe, 2023 etwa 10.000 Einheiten abzusetzen. 2024 solle dieser Wert zwischen 20.000 und 30.000 liegen. Langfristig wolle man einen Marktanteil von rund 10 Prozent erobern.Die angestrebten Stückzahlen würden bei den starken BYD-Verkäufen, im letzten Monat etwa rund 218.000 NEVs, nur einen geringen Anteil ausmachen. Jedoch dürfte auch in Mexiko der Anteil von E-Autos über die Jahre steigen, weshalb es Sinn mache, bereits einen Fuß in die Tür zu setzen und die Bekanntheit zu steigern. Ohnehin habe die BYD-Aktie Potenzial, das operative Geschäft laufe rund und die Bewertung sei mit dem jüngsten Abverkauf auf ein interessantes Niveau zurückgefallen. Anleger sollten sich aber bewusst sein, dass ein Investment in China-Aktien äußerst risikoreich ist, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link