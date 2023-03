Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,72 EUR -2,19% (20.03.2023, 13:06)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

199,10 HKD -2,88% (20.03.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Banken-Probleme, eine Erholung in China, die nicht ganz so dynamisch wie erhofft verlaufe, politische Spannungen zwischen China und den USA: Als wäre das alles noch nicht genug, würden die Kurse von chinesischen Elektroauto-Herstellern auch von der - wohl nicht ganz unberechtigten - Sorge belastet, dass die Gewinne sinken könnten."Der sich entwickelnde Preiskrieg auf dem chinesischen Automarkt wird sich wahrscheinlich bis ins zweite Quartal ausdehnen und die Rentabilität entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette im Jahr 2023 erodieren", würden die Analysten von Fitch in einer am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Studie schreiben. Das berichte das chinesische Medium Caixin. Fitch sei eine weltweit bekannte Ratingagentur mit Hauptsitzen in New York und London.Hintergrund für die drastischen Preissenkungen seien schwache Verkaufszahlen und der Versuch, eilig Lagerbestände abzubauen, weil im Juli neue Emissionsstandards in Kraft treten würden, so Analysten beim japanischen Finanzhaus Nomura, die von einem monatelangen Preiskampf ausgehen würden.Zuletzt habe SAIC Volkswagen Automotive (ein Zusammenschluss von SAIC Motor und VW) Preisnachlässe zwischen 15.000 und 50.000 Yuan (rund 6.800 Euro) angekündigt. Im Januar habe Tesla bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate die Preise für das Model 3 und das Model Y in China gesenkt. Hersteller wie XPeng und BYD hätten nachgezogen. Auch Nio habe Anfang Februar seine Preise um bis zu 100.000 Yuan gesenkt.Bei Ping An Securities rechne man damit, dass der Preiskampf insbesondere für Joint Ventures gefährlich werden könnte. "Ein langfristiger Preiskrieg ist kein gesunder Weg für Unternehmen, um zu konkurrieren", habe es in einer Studie geheißen.Viel Wettbewerb, mäßige Kauflaune - kein Wunder, dass die Kurse von Nio, BYD und Co gerade nicht aus dem Knick kämen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link