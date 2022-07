Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (18.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lockdowns und daraus resultierende Lieferkettenengpässe in China hätten auf BYD kaum einen Einfluss gehabt. In dieser Phase habe das Unternehmen vor allem von der starken vertikalen Integration profitiert. So sei BYD neben E-Autos und Batterien auch im Bereich Halbleiter vertreten. Dort solle nun der nächste Schritt gemacht werden.Die BYD-Halbleiter-Sparte sei bisher vor allem mit der Produktion von simpleren Industriechips betraut gewesen. Berichten lokaler chinesischer Medien zufolge solle sich das zukünftig jedoch ändern und in die Forschung und Produktion von Chips für intelligentes Fahren investiert werden. Dafür habe der Autobauer bereits Kontakt mit einem Unternehmen für Chipdesign aufgenommen.Die Pläne würden zu den jüngeren Äußerungen von CEO Wang Chuanfu passen, nach dessen Ansicht bei der Entwicklung von zukünftigen Fahrzeugen neben der Elektrifizierung vor allem intelligentes Fahren ausschlaggebend sei. Daher habe Chuanfu zuletzt auch verstärkte hierfür angekündigt. Damit würden die Chinesen ihr Engagement in diesem Bereich verstärken, bisher seien bereits einige Partnerschaften, unter anderem mit NVIDIA und BAIDU, eingegangen worden.BYD habe seine Halbleitersparte ausgegliedert und strebe mit dieser einen Börsengang an. Verstärkte Investitionen in den zukünftig immer wichtigeren Bereich intelligentes Fahren könnten bei Erfolgen den Wert der Chip-Tochter steigern, wovon auch BYD profitieren würde. Zudem würde das Unternehmen nochmals unabhängiger von Lieferanten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.