HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

212,60 HKD +1,53% (14.03.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (14.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Angesichts des monatelangen Abwärtstrends bei den chinesischen Indices seien die Anleger weiterhin vorsichtig, was ein Investment angehe. Vermögensverwalter Jason Hsu sehe im aktuellen Marktumfeld aber eine große Chance und nenne zwei Aktien, die seiner Meinung nach jede Menge Potenzial hätten.Hsu empfehle etwa 7 bis 8% des Portfolios in chinesische Aktien investieren. Neben dem Spirituosen-Hersteller Kweichow Moutai, dessen Aktien ausschließlich in Shanghai handelbar sehe, sehe er bei BYD die besten Chancen auf Kursgewinne. Dabei habe er jedoch klargestellt, dass der EV-Hersteller für ihn ein langfristiges Investment sei.Auch "Der Aktionär" sei langfristig betrachtet davon überzeugt, dass die BYD-Aktie viel Aufwärtspotenzial habe. Aus kurzfristiger Sicht sei das Chartbild aber immer noch angeschlagen und ein Boden nicht mit Sicherheit eingezogen. Anleger sollten an dem Papier festhalten und die Position mit einem Stopp bei 17,50 Euro absichern. Ein weiterer Einstieg dränge sich derzeit allerdings nicht auf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:24,495 EUR +1,43% (14.03.2024, 21:28)