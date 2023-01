Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,25 EUR -1,98% (09.01.2023, 11:20)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (09.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr sei es BYD gelungen, die Auslieferungszahlen um mehr als 200 Prozent auf 1,86 Mio. Autos zu steigern. Mit dem rasanten Wachstum solle es auch 2023 nicht vorbei sein. CEO Wang Chuanfu wolle in den kommenden zwölf Monaten rund 4 Mio. Autos absetzen. Ein ambitioniertes, aber dennoch machbares Ziel.Einige dem Unternehmen nahestehende Personen würden sich zwar etwas verhalten bezüglich des Verkaufsziels zeigen. Dieses sei wegen der anhaltenden Unsicherheiten in Bezug auf Corona sowie das Lieferkettensystem schwer zu bestimmen. Auch die Entwicklung der Marktnachfrage dürfte mit Blick auf die 2023 wegfallenden Subventionen in China interessant werden.Dennoch seien Anleger und Experten überwiegend optimistisch. Vor allem die Öffnung der Wirtschaft Chinas werde als Grund angeführt. Das Unternehmen dürfte hiervon überproportional profitieren, da es Marktanteile erobere und eine bessere Preissetzungsmacht als die Konkurrenz habe. Zudem würden Experten regelmäßig die Kontrolle BYDs über einen Großteil der Lieferkette loben. Durch die Produktion eigener Chips und Batterien habe der Konzern 2022 deutlich weniger Probleme als die Konkurrenz gehabt.Auch wenn das Jahresziel schwer zu erreichen sein werde. Operativ laufe es rund bei BYD. Jüngst habe man eine neue Luxusmarke präsentiert, die mit höheren Margen glänzen dürfte. Beim Ausbau der Batteriekapazitäten drücke der Konzern aufs Gas und habe ein weiteres Werk zur Batteriefertigung angekündigt. Zudem würden die Verkaufszahlen rasant wachsen.BYD ist und bleibt unter den Elektroautobauern erste Wahl, so Julian Weber von "Der Aktionär". Die Verkaufszahlen würden steigen und BYD agiere - was die Wertschöpfungskette betreffe - extrem clever. Langfristig stimme die Richtung. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link