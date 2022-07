Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD habe die Verkaufszahlen für den Monat Juni bekannt gegeben. Zum vierten Mal in Folge habe die Marke von 100.000 verkauften Fahrzeugen übertroffen und erneut ein Absatzrekord vermeldet werden können. Im ersten Halbjahr habe der chinesische Elektroautobauer sogar den Konkurrenten Tesla überflügelt. Die Aktie reagiere am Montag kaum.Im Juni habe BYD insgesamt 134.036 Fahrzeuge abgesetzt, was einem Wachstum von 224 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Mit 69.544 Einheiten würden sich die rein elektrischen Fahrzeuge für etwas über die Hälfte der Verkäufe auszeichnen. Der Rest sei auf Plug-in-Hybride und 274 Nutzfahrzeuge entfallen.Mit den jüngsten Verkaufszahlen ergebe sich für das erste Halbjahr ein Absatz von insgesamt 641.350 Einheiten und damit eine Vervierfachung im Vergleich zum Vorjahr. Damit sei es BYD gelungen sogar den Elektroautopionier Tesla zu übertreffen. Der von Werkschließungen in China geplagte Autobauer habe in der ersten Jahreshälfte 564.700 Fahrzeuge verkauft.BYD bestätige mit den Absatzzahlen erneut seine starke Position im Markt für Elektrofahrzeuge. Die Aktie sei eine laufende Empfehlung des "Aktionär" und habe in dem insgesamt schwachen Börsenjahr mit einer starken Performance überzeugen können.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link