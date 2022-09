Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

217,20 HKD -1,27% (15.09.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,06 USD -1,54% (14.09.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BYD: Unsicherheit über weitere Buffett-Verkäufe - AktienanalyseDie Aktie des chinesischen Batterie- und Elektroautobauers BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) stand zuletzt stark unter Druck, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Auslöser sei ein Dokument der Börse in Hongkong gewesen, aus dem hervorgehe, dass Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway am 24. August 1,33 Mio. BYD-Aktien verkauft habe. Der Gegenwert dieser Transaktion entspreche mit etwa 47 Mio. Dollar, zwar nur einem Bruchteil der gesamten Beteiligung, die sich von 20,04 auf 19,92 Prozent verringert habe. Dennoch habe die Transaktion an der Börse die Angst vor weiteren Verkäufen oder sogar einem Komplettausstieg aufkommen lassen. Und tatsächlich habe sich Buffett am 1. September von weiteren 1,72 Mio. Aktien getrennt.Die Analysten von Daiwa würden davon ausgehen, dass Warren Buffett die komplette BYD-Position verkaufen werde. Das könnte den Kurs der Aktie kurzfristig belasten, ändere aber nichts an den "soliden Fundamentaldaten". Daher stufe Daiwa BYD unverändert mit "kaufen" ein - mit Kursziel 380 HKD, umgerechnet 49 Euro.In der Tat präsentiere sich der Konzern fundamental stark: Im ersten Halbjahr 2022 habe der Umsatz von BYD um 66 Prozent auf 150,6 Mrd. Renminbi (RMB) zugelegt, der Gewinn habe sich auf 3,59 Mrd. RMB mehr als verdreifacht. Damit seien die Chinesen am oberen Ende der vor wenigen Wochen selbst ausgegebenen Gewinnspanne gelandet. Während BYD im Jahr 2022 rund 1,5 Mio. Autos an den Mann bringen wolle, würden die Planungen für 2023 bereits vier Mio. verkaufte Stück vorsehen. Zudem habe BYD im Juli LG Energy überholt und sei hinter CATL zum zweitgrößten Batterieverkäufer weltweit aufgestiegen. (Ausgabe 36/2022)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:27,885 EUR -0,94% (15.09.2022, 11:44)