Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Freitag habe BYD die Geschäftszahlen für das dritte Quartal präsentiert und habe damit erneut überzeugen können. Die Anleger hätten das deutliche Umsatz- und Gewinnwachstum am Montag mit einem Plus von sechs Prozent belohnt. Auch die Analysten hätten sich überzeugt gezeigt, teilweise jedoch ihre Kursziele gekappt.Konkret habe etwa Daiwa Securities das Kursziel von 380 auf 328 Hongkong Dollar (HKD) gesenkt, habe jedoch das Kaufvotum für die BYD-Aktie beibehalten und sich überzeugt von den Quartalszahlen gezeigt. Diese seien im Rahmen der Prognose ausgefallen.Deutlich offensiver sei Jeffries vorgegangen. Die Investmentbank habe das Kursziel um 112 HKD auf 242 HKD gekürzt. Jedoch habe auch hier Analyst Johnson Wan von starken Q3-Zahlen gesprochen. Zudem habe der Experte den starken Kapazitätsausbau gewürdigt. Daher habe Wan seine Produktionsprognose für die Jahre 2022 und 2023 auf 1,9 Millionen bzw. 2,7 Millionen Autos erhöht.Auch die übrigen Analysten hätten sich überzeugt gezeigt. Die UBS etwa habe geschrieben, dass die Ergebnisse BYDs führende Position auf dem chinesischen EV-Markt in Bezug auf die Rentabilität bestätigt hätten. Daher habe die Bank auch ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 345 HKD behalten.Operativ laufe es rund bei BYD. Das würden auch die starken Quartalsergebnisse zeigen. Jedoch sei die Aktie am Freitag ausgestoppt worden. Aufgrund der Unsicherheiten am chinesischen Markt sei die kurzfristige Kursentwicklung kaum vorherzusagen.Ein Einstieg dränge sich derzeit nicht auf. Julian Weber von "Der Aktionär" setzt die BYD-Aktie auf die Watchlist! (Analyse vom 01.11.2022)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.