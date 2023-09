Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes würden belegen, dass die Zulassungen für batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge (BEV) im August einen sehr starken Monat gehabt hätten. Knapp 87.000 Fahrzeuge und damit ein Anteil von 31,7 Prozent seien im August neu zugelassen worden. Weltweit sei der Trend zur E-Mobilität ebenfalls auf dem Vormarsch, so könnten Anleger davon profitieren.Der starke Anstieg bei den BEV in Deutschland basiere auf einem Sondereffekt, weil im August vorerst letztmalig die staatliche Förderung bei gewerblichen Neuzulassen gezahlt worden sei. Von den knapp 87.000 BEVs hätten etwas mehr als 70.000 über einen hybriden Antrieb verfügt.Konstant hohe Zuwachsraten in Deutschland erziele weiterhin der E-Autopionier Tesla . Im Vergleichszeitraum Januar bis August hätten die Amerikaner die Zulassungen im Vergleich zum Vorjahr um gut 90 Prozent steigern können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:29,705 EUR -2,32% (05.09.2023, 19:11)