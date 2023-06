Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (06.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn Anleger über BYD sprechen würden, dann drehe sich fast alles um die New Energy Vehicles (NEVs) des Konzerns. Kein Wunder, schließlich sei das Unternehmen auch der weltgrößte NEV-Produzent und habe bei reinen Elektroautos lediglich das Nachsehen gegenüber Tesla. Ein weiterer großer Geschäftszweig des Konzerns werde deshalb schnell übersehen.BYD-Kenner dürften wissen, dass die Rede von der Batterie-Sparte des chinesischen Konzerns sei. Hier gehöre der Autobauer sowohl technologisch als auch volumentechnisch zu den weltweit führenden Produzenten.Technologisch etwa überzeuge das Unternehmen schon länger mit seiner Blade-Batterie. Der Name stamme von der Form der Zellen, die an eine Klinge erinnern würden. Das verbessere unter anderem die Kühleffizienz. Die Lithium-Eisenphosphat-Akkus würden sich darüber hinaus durch ihre hohe Sicherheit, Lebensdauer, Energiedichte und Ladegeschwindigkeit auszeichnen. Jedenfalls scheinen die BYD-Batterien zu überzeugen. Neben BYD würden auch andere Autobauer, darunter sogar der Konkurrent Tesla in den in Grünheide produzierten Model Y, die Akkupakete verwenden.Ein weiterer Hit sei BYD mit dem Seagull gelungen, einem Mini-Stromer zum Preis von umgerechnet nur knapp über 10.000 Euro. Hier spiele die Batterietechnologie ebenfalls eine wichtige Rolle. Um den niedrigen Preis zu realisieren, setze der Autobauer bei der günstigsten Variante auf einen Natrium-Ionen-Akku. Dieser komme ohne das teure Lithium aus.Nicht nur bei Elektroautos sei BYD ein Top-Player, sondern auch bei der Batterieproduktion. Diese sorge nicht nur für ein diversifizierteres Geschäft. Vielmehr helfe die vertikale Integration auch in Zeiten von unsicheren Lieferketten, was sich unter anderem während der Corona-Pandemie bemerkt gemacht habe. Dank des darüber hinaus attraktiven Produktportfolios sowie der laufenden Expansion bleibe BYD unter den Autobauern ein Top-Pick. Auch charttechnisch sehe die Aktie gut aus.Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link