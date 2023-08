Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (31.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Montag habe der chinesische Konzern die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und damit die Investoren überzeugen können. Seit Vorlage der Zahlen habe die BYD-Aktie deutlich zugelegt. Zur positiven Stimmung dürfte jedoch auch der Ausblick auf der Analystenkonferenz beigetragen haben. Konkret habe Wang Chuanfu, Gründer und Chairman des Autobauers, erklärt, BYD sei trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und eines intensiven Preiskampfes in China optimistisch, das Jahresziel von 3 Mio. verkauften Fahrzeugen zu erreichen. Zudem habe Chuanfu für das den Rest des Jahres weiterhin stabile Gewinne in Aussicht gestellt.Durch die immer breitere Produktpalette sei BYD in der Lage, konstant zu wachsen. Zukünftig dürfte zudem noch die internationale Expansion für steigende Absätze sorgen. Auf der Kostenseite sei der Autobauer aufgrund der hohen Wertschöpfungstiefe zudem weniger anfällig als die Konkurrenz, was mehr Spielraum bei der Preisgestaltung erlaube. Die Aktie habe diese Woche ihre Talfahrt beendet, in Folge der Q2-Zahlen den GD200 bei 229,80 HKD (Hongkong-Dollar) zurückerobert und so ein erstes Kaufsignal generiert. Sollte in Kürze auch der GD50 (253,50 HKD) fallen, könnten Anleger wieder zugreifen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)