Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

40,975 EUR +3,80% (07.07.2022, 12:23)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe zuletzt einmal mehr gute Verkaufszahlen geliefert. Charttechnisch sehe die BYD-Aktie vielversprechend aus. Hinzu komme noch ein sportliches Kursziel von der Citi.Die BYD-Aktie mache einen sehr guten Eindruck. Trotz Rezessionsängsten rund um den Globus bahne sich der Titel weiter seinen Weg nach oben. Am Donnerstag habe das Papier an der Heimatbörse in Hongkong mit 323,00 Hongkong-Dollar geschlossen. Das All-Time-High liege bei 333,00 Hongkong-Dollar.Der E-Autobauer habe in der ersten Jahreshälfte 641.400 New Energy Vehicles (Plug-in-Hybride- und reine Elektroautos) verkauft, wodurch BYD sogar Trendsetter Tesla mit 564.700 Einheiten als Nummer 1 abgelöst habe."BYD hat sich in den letzten fünf Jahren deutlich weiterentwickelt und nach oben positioniert. Die Fahrzeuge sind modern und "state oft the art" und damit auch deutliche Wettbewerber für die deutschen Premiumhersteller in China und nicht nur für Tesla", sage Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.Grund genug für Citi-Analyst Jeff Chung seine Kaufempfehlung für die BYD-Aktie zu erneuern. Das aktualisierte Kursziel laute 640 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 80,00 Euro.Auch Branchekenner Ferdinand Dudenhöffer sei für BYD optimistisch. BYD entwickle sich von der "grauen" Maus vor zehn Jahren zum sehr ernst zu nehmenden Autobauer, der neben Tesla bereist große Scales im Elektroauto besitze. Der Seal sei das "Model 3" von BYD und werde nicht nur Tesla das Leben schwerer machen. "Also BYD entwickelt sich zu einem Autokonzern, der im Volumen-Segment und im Premium-Segment Spannung verspricht", so der Experte.Die Zahlen würden stimmen, neue Modelle sollten die Absätze im laufenden Jahr weiter antreiben. Hinzu kämen mögliche Deals der Batteriesparte. Knackt die BYD-Aktie das Allzeithoch bei 333,00 Hongkong-Dollar, ist der Weg nach oben frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2022)