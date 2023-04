Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,55 EUR -1,88% (04.04.2023, 16:18)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

227,20 HKD -1,82% (04.04.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,01 USD -1,54% (04.04.2023, 16:02)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Jahr 2022 habe die chinesische Regierung die Kaufsubventionen für batteriebetriebene Fahrzeuge auslaufen lassen. Ursprünglich sollte auch die Befreiung von der Kaufsteuer beim Kauf von NEVs (reine Stromer und Plug-in-Hybride) auslaufen. Diese sei allerdings bis Ende 2023 verlängert worden. Für BYD-Präsident Wang Chuanfu sei das jedoch nicht ausreichend.Konkret habe der Manager am vergangenen Wochenende auf einem Forum für Elektrofahrzeuge in Peking die Verlängerung der Maßnahme bis 2025 gefordert. Die Weltwirtschaft befinde sich derzeit in einer schwierigen Phase, habe Chuanfu ausgeführt. Die Bewältigung von Risiken und Herausforderungen erfordere Vertrauen und stabile Rahmenbedingungen. Daher hoffe er auf eine schnelle Entscheidung.Aufgrund der langen Entwicklungszyklen von Elektroautos müssten langfristige Vereinbarungen getroffen werden, so der BYD-Vorstand. Mit seinen Forderungen stehe Chunafu nicht alleine da. Auch Volkswagens ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) China-Chef, Stefan Mecha, habe eine Ausweitung der Steuerbefreiung für NEVs über 2023 hinaus gefordert.Die Forderungen der Autobauer nach Unterstützungen von Regierungsseite seien wenig überraschend. Schließlich hätten die Verkaufszahlen aller Hersteller davon profitiert. Dennoch dürfte aufgrund einer verbesserten Lade-Infrastruktur und sich abzeichnender Preisvorteile der Stromer gegenüber Verbrennern die Nachfrage nach E-Autos hoch bleiben. Tesla gelegen. Darüber hinaus würden starke Wachstumsraten, hohe Wertschöpfungstiefe und spannende Expansionsstrategie zuversichtlich stimmen."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 04.04.2023)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link