Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,745 EUR +0,78% (05.06.2023, 21:02)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

248,20 HKD +1,31% (05.06.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

31,78 USD +0,87% (05.06.2023, 20:47)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem kleineren Rücksetzer bis an die 50-Tage-Linie habe die BYD-Aktie zum Ende der vergangenen Woche wieder gedreht und nehme Kurs auf die Marke von 250 Hongkong-Dollar (HKD). Beflügelt worden sei das Papier unter anderem von starken Auslieferungszahlen für den Mai. Diese hätten einen neuen Rekord markiert.Konkret habe der Autobauer 240.220 Autos an den Mann gebracht. Gegenüber dem Vorjahr entspreche das einer Steigerung von rund 98 Prozent. Das Wachstum zum April liege bei rund 14 Prozent. Der ursprüngliche Höchstwert datiere aus dem letzten Dezember mit 235.197 Einheiten. Wie in den vergangenen Monaten bereits habe sich der Absatz gleichmäßig auf reine Stromer und Plug-in-Hybride verteilt.Auf Jahressicht habe BYD knapp über eine Millionen Fahrzeuge abgesetzt und damit circa doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Jahresziel von 3,0 bis 3,6 Millionen Elektrofahrzeugen sei damit allerdings noch ein gutes Stück entfernt.Bereits im Vorfeld der Absatzzahlen habe die Aktie an der GD50 zum Rebound angesetzt und sei nun zum Wochenstart bei 248,20 HKD aus dem Handel gegangen. Werde die psychologisch wichtige Marke bei 250 HKD genommen sowie das bei 254,60 HKD knapp darüber liegende Hoch aus dem Mai, dürfte relativ schnell das Jahreshoch bei 268,00 HKD in den Fokus rücken. Nach unten hin würden derweil der GD50 bei 231,60 HKD sowie der GD200 bei 219,37 HKD absichern.Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 05.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: