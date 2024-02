HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

182,90 HKD -0,65% (14.02.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Wall Street feiere ein Rekordhoch nach dem Nächsten. Ganz anders sehe die Lage dagegen bei früheren Highflyern aus China aus. Die Pioniere der Elektromobilität Nio und BYD würden operativ und technologisch weiterhin sehr gut gedeihen - aber die Aktien seien angeschlagen.Die Stimmung unter den Anlegern sei klar positiv und besonders stark wirke weiterhin die KI-Fantasie, die natürlich primär die Tech-Titel aus den USA beflügele. Zuletzt habe die Regierung in China weitere Maßnahmen verkündet, um die heimische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Der Aktienmarkt habe erste positive Reaktionen gezeigt, aber eine nachhaltige Trendwende benötige Zeit und weitere positive Nachrichten aus der Wirtschaft. Aktuell sei der Handel ruhig, da feiertagsbedingt in China der Handel eingeschränkt sei.Kurz vor dem Mehrjahrestief und der massiven Unterstützungszone im Bereich zwischen 160 bis 165 HKD (Hongkong-Dollar) sei die Unterstützungsmaßnahme genau richtig für die BYD-Aktie gekommen. Nun würden die Bullen versuchen, den Titel oberhalb dieser Marke zu stabilisieren und als nächsten den Widerstand bei der 190-HKD-Marke ins Visier nehmen. Sie müssten in den kommenden Tagen diese Marke knacken, da sonst ein erneuter Rücksetzer an das Jahrestief drohe, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:21,86 EUR -0,88% (15.02.2024, 16:16)