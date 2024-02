Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,695 EUR +6,35% (06.02.2024, 11:23)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

180,90 HKD +5,36% (06.02.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,99 USD -0,54% (05.02.2024, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (06.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die chinesische Regierung habe bereits in den vergangenen Tagen Maßnahmen ergriffen, um die Wirtschaft zu stützen. Nun habe China am heutigen Dienstag weitere Schritte unternommen, um die Talfahrt an den Aktienmärkten zu stoppen. Entsprechend stark würden die Aktien anziehen und auch die BYD-Papiere würden ein Lebenszeichen senden.In China hätten am Morgen staatliche Stützungsmaßnahmen dem Aktienmarkt nach oben geholfen. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt gut drei Prozent zulegen können. Dem Hongkonger Hang-Seng-Index sei zuletzt sogar ein Plus von fast vier Prozent gelungen.Die Regierung scheine es diesmal ernst zu meinen und die Börsen unbedingt stabilisieren zu wollen. Es solle auch die Handelsbeschränkungen für bestimmte Investoren ausgeweitet werden. Außerdem solle der Staatsfonds seinen Anteil an börsengehandelten Fonds weiter erhöhen.Die von Bloomberg geführten Analysten hätten ihr Kursziel in diesem Zeitraum um 13,1 Prozent auf aktuell 307,05 Hongkong-Dollar (HKD; rund 40,12 Euro) reduziert. Damit sähen die Experten auf Sicht von zwölf Monaten im Schnitt aber noch immer ein Aufwärtspotenzial von rund 78,5 Prozent. Die Analysten seien also noch optimistischer als die Investoren.Auch das erhöhte Handelsvolumen zeuge von einer breiten Käuferschicht. Wichtig sei jetzt, dass der Titel das Tief nicht erneut unterschreite und möglichst zeitnahe wieder den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen 200-HKD-Marke aufnehme.Ein wichtiger Schritt nach der langen Durststrecke sei bei der BYD-Aktie gemacht. Nun heiße es für die Bullen, weiter Boden gutyumachen. Wer bei BYD investiert sei, beachte den Stopp bei 17,50 Euro.Ein weiterer Einstieg drängt sich nicht auf, da der Chart noch zu angeschlagen ist, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link