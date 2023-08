Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (03.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Autobauer habe am Mittwoch die Auslieferungszahlen für den Juli präsentiert. Mit 262.161 Einheiten sei das Ergebnis einmal mehr solide ausgefallen. Wolle BYD seine ambitionierten Jahresziele erreichen, müsse der Output aber noch einmal deutlich gesteigert werden. Langfristig seien die Aussichten jedoch weiterhin intakt.Mindestens 3 Mio. Autos wolle BYD 2023 an seine Kunden ausliefern. Mit den Zahlen vom Juli kämen die Chinesen im laufenden Jahr bisher auf rund 1,5 Mio. verkaufte Autos. Damit müsse BYD für das restliche Jahr rund 300.000 Autos pro Monat an die Kunden übergeben. Sportliche Ziele, die mit den aktuellen Wachstumsraten jedoch im Rahmen des Machbaren erscheinen würden.BYD lege weiterhin ein rasantes Wachstum an den Start. Das Plus gegenüber dem Vorjahr habe sich auf starke 89% belaufen. Die Nachfrage im Heimatmarkt entwickele sich weiterhin prächtig. Zudem werde der Konzern nach und nach auch im Ausland Fuß fassen. Neue Marken und Modelle sollten derweil ebenfalls für wachsende Absatzzahlen sorgen. Anleger sollten an Bord bleiben, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:31,995 EUR +1,39% (03.08.2023, 17:45)