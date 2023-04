Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe mit der Vorlage der Geschäftszahlen für 2022 sowie den Auslieferungen für das erste Quartal die letzte Aufwärtsbewegung der Aktie untermauert. Als Reaktion auf das Zahlenwerk habe die Bank of America ihre Kaufempfehlung für die BYD-Aktie erneuert.Am Montag habe die Bank of America als Reaktion auf die Geschäftszahlen ihre Schätzungen aktualisiert. Die US-Bank habe zwar ihre Umsatzerwartungen um für die Jahre 2023 und 2024 um zwei bzw. vier Prozent gesenkt. Jedoch rechne die BofA auch mit einem weiteren Anstieg der Profitabilität. So solle das Ergebnis je Aktie im gleichen Zeitraum 14 bzw. 13 Prozent zulegen. Das Kursziel habe die Bank von 400 auf 380 Hongkong Dollar (HKD) reduziert. Da sich daraus aber immer noch ein deutliches Aufwärtspotenzial ergebe, sei die Kaufempfehlung bestätigt worden.Der Großteil der Analysten sei ebenfalls optimistisch bezüglich der BYD-Aktie. Laut "Bloomberg" würden die Experten 36 Mal zum "Kauf" der Aktie raten. Dem stehe lediglich zwei Mal das Votum "Halten" gegenüber. Zum "Verkauf" rate derzeit keiner der Experten. Der Konsens sehe den Titel bei rund 340 HKD als fair bewertet an. Damit bestehe vom aktuellen Niveau aus noch deutlich Luft nach oben.Kurzfristig dürfte die Charttechnik bei der weiteren Kursentwicklung im Vordergrund stehen. Auf lange Sicht stimme jedoch das operative Geschäft mit starken Wachstumsraten, hoher Wertschöpfungstiefe und spannender Expansionsstrategie optimistisch.DER AKTIONÄR bleibt für die BYD-Aktie zuversichtlich, so Julian Weber. (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link