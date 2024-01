Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,07 EUR -0,67% (19.01.2024, 18:17)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

195,60 HKD -0,41% (19.01.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,03 USD -0,87% (19.01.2024, 18:00)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Chinas größter Broker habe den Leerverkauf für einige Kunden ausgesetzt. Mit diesem Schritt scheine die Regierung die zuletzt heftigen Verluste an den chinesischen Aktienmärkten einzudämmen. Der technologielastige Hang Seng Index habe allein seit Jahresbeginn ein Minus von rund 10 Prozent verzeichnet.Die staatseigene Citic Securities habe das Verleihen von Aktien an individuelle Anleger gestoppt und die Anforderungen für institutionelle Kunden Anfang dieser Woche nach sogenannten "Window Guidance"-Richtlinien der Aufsichtsbehörden erhöht, hätten mit der Angelegenheit vertraute Personen gesagt.Chinesische Aktien hätten ihre Verluste nach einem qualvollen Jahr 2023 im neuen Jahr ausgeweitet - und es gebe keine Anzeichen dafür, dass der Abwärtsdruck nachlasse. Obwohl noch nicht klar sei, wie viele Broker den Leerverkauf einschränken müssten, signalisiere die Maßnahme das Bestreben der Behörden, die Märkte zu stabilisieren.Als weiteres Zeichen der offiziellen Bemühungen, die Aktienkurse zu stützen, sei die Handelsaktivität bei einigen wichtigen börsengehandelten Fonds am Donnerstag deutlich angestiegen - ein Hinweis auf mögliche Käufe durch staatliche Institutionen.Die Maßnahmen der chinesischen Regierung würden eher darauf hindeuten, dass die Aktienmärkte ihren zyklischen Boden noch nicht erreicht hätten. Dennoch bleibt "Der Aktionär" für einzelne Titel wie den EV-Branchenprimus BYD optimistisch, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: