Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Bleibe das RoboTaxi auf Bezirke und Anbieter wie BAIDU beschränkt oder komme der große Durchbruch? BYD widerspreche ARK Invest.Roboterautos seien nicht so schnell gekommen wie von Elon Musk oder Cathie Wood erträumt. Doch ARK Invest glaube weiter an das vollständige Selbstfahren FSD und habe jüngst erneut ein kurioses Kursziel berechnet. Das Kursziel für die TEsla-Aktie solle 2.000 USD betragen unter der Annahme, dass im Jahr 2027 schon 64% des Gewinns durch Robotaxi-Einnahmen erzielt würden.Der Haken daran: Selbstfahrexperten und KI-Experten würden gegenüber dem "Aktionär" zweifeln, dass dies ohne zusätzliche Sensoren wie LiDAR absehbar möglich sei. Jetzt überrasche sogar Elektroauto-Marktführer BYD mit einer spannenden Aussage. CNBC zitiere Sprecher Li Yunfei, dass FSD "praktisch unmöglich" sei. Viele Investitionen in diesen Bereich würden ins Nichts führen.Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: