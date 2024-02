HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

172,80 HKD -1,43% (02.02.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Nach den schwächer als erwarteten Quartalszahlen gebe es nun wieder positive Nachrichten von BYD. Der chinesische EV-Hersteller habe seinen Absatz gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern können und unterstreiche damit sein starkes operatives Wachstum. Die Aktie habe dennoch negativ reagiert und im asiatischen Handel ein neues Jahrestief markiert.Obwohl die Auslieferungszahlen das starke Wachstum von BYD verdeutlichen würden, scheine der Fokus des Marktes derzeit mehr auf der Profitabilität der Verkäufe statt ihrer Anzahl zu liegen. Solange es keine positiven Impulse gebe, die sich auch im Chartbild widerspiegeln und dieses aufhellen würden, sollten Anleger beim chinesischen Autohersteller an der Seitenlinie bleiben. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 17,50 Euro, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:20,415 EUR -2,46% (02.02.2024, 16:04)