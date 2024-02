Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Marktdurchdringung von Elektroautos habe in China im Jahr 2023 rund 35 Prozent erreicht. Bereits im Januar sei die Marke von 40 Prozent genommen worden. BYD-Chef Wang Chuanfu gehe sogar noch einen Schritt weiter. Auf einer Konferenz am 18. Februar in Shenzhen habe Chuanfu gesagt, dass im Jahr 2024 noch die Marke von 50 Prozent fallen würde. Darüber hinaus habe BYD am Wochenende erneut Pläne bestätigt, Aktienrückkäufe zu tätigen sowie weitere Luxusmodelle auszurollen.Das Unternehmen werde in der Folge "einen vernünftigen Aktienrückkaufplan formulieren und Aktienrückkäufe auf der Grundlage der Marktbedingungen durchführen", habe es am Sonntag in einem Börsenbericht geheißen, ohne den geplanten Rückkaufsbetrag zu nennen.Bereits Anfang Dezember habe der BYD-Vorsitzende Wang Chuanfu vorgeschlagen, bis zu 28,1 Millionen US-Dollar für Aktienrückkäufe heranzuziehen, um das Vertrauen der Anleger zu stärken und den Wert des Unternehmens zu stabilisieren. Positive Auswirkungen auf den Aktienkurs von BYD könnte auch die Diskussion über die Eröffnung einer Fabrik in Mexiko haben. Der chinesische Autohersteller suche nach Angaben informierter Personen nach Standorten für eine Fabrik in dem Land, von der aus wiederum Autos in die USA exportiert werden könnten.Einige der von BYD in Betracht gezogenen Standorte sollten sich in der Nähe der mexikanisch-amerikanischen Grenze befinden. Durch den Bau von Autos in Mexiko für die USA könnten die Hersteller die hohen Importzölle in Höhe von 27,5 Prozent vermeiden, die bei einer direkten Lieferung aus China anfallen würden. Diese Zölle würden sich zusammensetzen aus dem regulären Zollsatz von 2,5 Prozent, der generell für importierte Autos gelte, und einem zusätzlichen Zollsatz von 25 Prozent für in China hergestellte Autos, der 2018 von der Regierung Donald Trumps eingeführt worden sei.Grundsätzlich gelte: BYD habe es in den letzten Quartalen geschafft, die Margen zu verbessern. Möglich geworden sei das durch Skaleneffekte sowie der hohe Fertigungstiefe inklusive der Entwicklung und Fertigung eigener Batterien (Blade-Battery).Was die Bewertung angehe, so habe BYD im Vergleich zu Tesla die Nase vorne. BYD komme auf ein KUV von 1,5 und ein KGV von 28. Auch nach dem letzten Rücksetzer spendiere die Wall Street Tesla mit einem KUV von 7 und einem KGV von 50 weitaus höhere Multiplen. BYD sei breiter aufgestellt, habe die größere Modellvielfalt und das Potenzial, die Kostenvorteile weiter auszubauen.Was die Aktie angehe, so habe die starke Unterstützungszone zwischen 159,80 HKD (18,90 Euro) und 164,70 HKD (19,50 Euro) zuletzt gehalten. Jetzt gelte es, die 50-Tage-Linie zu knacken. Diese verlaufe bei 198,08 HKD (23,50 Euro). Im Anschluss wäre der Weg bis zum nächsten Widerstand bei 215,00 HKD (25,50 Euro) frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link