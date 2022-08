Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Elektroautobauer BYD verkaufe seine Fahrzeuge zu einem Großteil in der Heimat. Außerhalb Chinas sei das Unternehmen mit geringen Stückzahlen in einigen süd- und mittelamerikanischen Ländern, in Norwegen und seit kurzem auch in Japan aktiv. In Europa solle nun weiter expandiert werden.Bereits Anfang Juli habe BYD erklärt, dass man einen Vertriebspartner für die Niederlande gefunden habe. Mit Schweden und Deutschland sollten nun die nächsten europäischen Länder erschlossen werden, wie der E-Autobauer am Montag mitgeteilt habe. Dazu gehe das Unternehmen eine Partnerschaft mit Hedin Mobility, einer der größten Händlergruppen in Europa, ein.Hedin werde den Vertrieb in Schweden übernehmen und in Deutschland eine Reihe lokaler Händler auswählen, um möglichst viele Regionen abzudecken. Im Oktober dieses Jahres werde eine Reihe an Geschäften offiziell den Betrieb aufnehmen, ehe weitere Filialen in verschiedenen Städten schrittweise folgen würden. Die ersten Fahrzeuge wolle BYD ebenfalls noch im vierten Quartal ausliefern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.