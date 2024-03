Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,14 EUR +5,86% (11.03.2024, 14:55)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

197,40 HKD +5,00% (11.03.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,40 USD +5,92% (11.03.2024, 14:40)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BYD-Aktie sei in der vergangenen Woche nach schwachen Auslieferungszahlen im Februar unter Druck geraten. Der chinesische Elektroautohersteller habe nun reagiert und den Preis des BYD Seagull Honor Edition gesenkt, um im Preiskampf mit seinen Konkurrenten mithalten zu können.Chinas führender Hersteller von Elektrofahrzeugen habe im Februar nur 122.311 E-Fahrzeuge verkauft. Das seien 36,8 Prozent weniger als im Vorjahr und 39,3 Prozent weniger als im Januar.BYD habe nun reagiert und den Preis des BYD Seagull Honor Edition - welche bereits eine vergünstigte Version des ohnehin preiswerten BYD Seagull sei - weiter gesenkt. In China verkaufe der Hersteller das Fahrzeug nun zu einem Preis von 69.800 Yuan - umgerechnet rund 8.900 Euro.Für das Geld solle der Günstig-Stromer eine Reichweite von 305 Kilometern nach chinesischem CLTC-Standard bieten. Bei einem Stopp an der Ladesäule sollten zudem 30 Minuten ausreichen, um die 30-Kilowattstunden-Batterie von 30 auf 80 Prozent aufzuladen. Angetrieben werde der Seagull von einem 55 Kilowatt starken Elektromotor (rund 75 PS).So koste beispielsweise der BYD Dolphin in China umgerechnet 12.700 Euro, während der Händler in Deutschland einen Listenpreis von 34.990 Euro für das Modell verlange.Der Preiskampf gehe in die nächste Runde. Das dürfte in den nächsten Monaten die Margen von BYD weiter belasten. Jedoch habe der Markt in den letzten Wochen und Monaten vieles vorweg genommen und eingepreist.Investierte Anleger halten an der Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zu BYD in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link