Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,455 EUR -2,78% (17.02.2023, 10:24)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

271,66 HKD -1,93% (17.02.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Autobauer habe zuletzt mit positiven Newsflow glänzen können. So plane das Unternehmen den Bau einer weiteren Fabrik für seine Blade-Batterien. Auch Analysten hätten sich positiv zu BYD geäußert. Dennoch sei die Aktie kurzfristig im Korrekturmodus. Aus charttechnischer Sicht sollten sich Anleger allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen.Die BYD-Aktie habe eine steile Rally auf das Parkett gelegt. Zwischen Ende November und Anfang Februar sei sie in der Spitze um 62% geklettert. Aber noch bevor der Titel die Widerstandszone um 275 HKD (Hongkong-Dollar) habe erreichen können, sei er kurzfristig in den Korrekturmodus übergegangen.Während der letzten zwei Wochen habe die BYD-Aktie so rund 14% an Wert verloren und dabei die wichtige Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 239 HKD unterschritten. Doch Anleger bräuchten sich vorerst noch keine Sorgen machen. Aktuell notiere das Papier noch immer oberhalb der Aufwärtstrendlinie (226 HKD) und über dem GD50 bei 220 HKD. Das unterdurchschnittliche Handelsvolumen deute ebenfalls darauf hin, dass die Rücksetzer vom Markt kaum akzeptiert würden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufwärtstrendlinie erfolgreich getestet und die Aufwärtsrally fortgesetzt werde, stehe somit gut. Kurzfristig rücke dann erneut die Widerstandszone um 275 HKD in den Fokus.