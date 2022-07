Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

35,78 EUR -2,24% (20.07.2022, 09:55)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe sich in den letzten fünf Jahren deutlich weiterentwickelt und nach oben positioniert. Die Elektroautos seien "state oft the art" und ernst zu nehmende Wettbewerber für die deutschen Premiumhersteller in China.Bislang hätten Lockdowns und Lieferkettenprobleme in China kaum Einfluss auf die Zahlen gehabt. BYD habe zuletzt vor allem durch die starke vertikale Integration profitiert. So sei BYD neben E-Autos und Batterien auch im Bereich Halbleiter vertreten, sprich, viele Teile würden selbst hergestellt. Was die Zulassungszahlen angehe, so habe BYD sogar Tesla überholt. Charttechnisch jedoch habe es zuletzt einen deutlichen Rücksetzer gegeben."Aktuell notiert das Papier von BYD bei rund 288 Hongkong-Dollar (HKD). Bei 305 HKD verläuft nun die nächste Widerstands-Linie. Diese ehemalige Support-Marke wurde durch das Gap vom 11. Juli deutlich unterschritten. Die 200-Tage-Linie wurde allerdings im Anschluss daran nicht angelaufen. Dieser Test blieb bis dato aus. Die mittelfristige Markttechnik ist aktuell neutral. Auch die kurzfristige Slow-Stochastik bläst in dieses Horn. Das 14-Tage-Momentum zeigt sich allerdings negativ. Es bleibt dabei: Für risikoaverse bietet sich aus aktueller charttechnischer Sicht ein ganz enger Stopp bei 274 HKD an. Sollten die 285 HKD durchbrochen werden, verläuft dort die nächste Auffanglinie. Das aktuelle - kurzfristige - Chance-Risiko-Verhältnis im Falle eines erfolgreichen Tests der 285 HKD beträgt nach oben hin 305 HKD", sage Charttechnik-Spezialist Martin Utschneider von Donner & Reuschel,Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: